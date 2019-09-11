«Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» компенсацию

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина будет требовать у России компенсацию в случае удерживания «Газпромом» позиции о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях. Об этом информирует ТАСС.

Он отметил, что если транзит через Украину продолжится, то тарифы пересматриваться не будут. Тогда «Газпром» избежит необходимости выплачивать «Нафтогазу» компенсацию.

Однако, по словам Витренко, если российская компания продолжит настаивать на текущей позиции, это приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, и тогда «Нафтогаз» заставит выплатить «Газпром» компенсацию в размере $11-14 млрд.

Исполнительный директор также подчеркнул, что нынешний транзитный контракт с «Газпромом» подразумевает, что украинская сторона может требовать пересмотра тарифа на транзит.

Слушания по этому поводу пройдут весной 2021 года.

Ранее «Газпром» начал изучать последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal.