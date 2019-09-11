В Госдуме обсудят идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По его словам, защита прав и интересов сотрудников требует серьезных законодательных изменений.

«Количество необходимого рабочего времени в условиях роботизации и информатизации производства также будет меняться. Один из вариантов – это постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю», — пояснил Володин.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава оценила идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю.