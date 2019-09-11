АСИ и фонд «Инносоциум» создадут биржу вакансий для молодых

Агентство стартегических инициатив и фонд «Инносоциум», учрежденный Росконгрессом, договорились создать биржу вакансий с учетом приложения, которое предложили молодые разработчики в рамках хакатона DevService. Об этом в ходе ВЭФ-2019 сказала глава АСИ Светлана Чупшева, сообщает оргкомитет форума.

Приложение позволяет на платформе репутационно верифицировать потенциальных работодателей и уже законодательно оформить разрешение родителей на трудоустройство молодого человека.

«У нас созданы инфраструктура и институты поддержки в части развития социального предпринимательства, волонтерского движения, содействие НКО, которые направлены на поддержку социальной активности молодежи. Но то, что касается предпринимательства, очень много барьеров. У нас много ребят, которые хотят заниматься именно бизнесом, а не волонтерством. Мы должны им дать такую возможность», – указала Чупшева в ходе выступления в рамках программы Лаборатории «Инносоциум» на площадке Пространства доверия.

В рамках работы по содействию социальных инициатив АСИ и «Инносоциум» запустили программу поддержки хакатонов.

«Наша задача заключается в том, чтобы в рамках крупнейших деловых мероприятий в России, проводимых Росконгрессом, сформировать определенную платформу для взаимодействия крупного бизнеса и молодежи. Это может быть и менторство, и выделение грантов, и прямое финансирование проектов. При этом особый акцент мы делаем на работу с регионами. Именно поэтому мы привезли во Владивосток победителей соревнования со всей страны», – отметила заместитель директора фонда «Росконгресс», директор «Инносоциума» Елена Маринина.