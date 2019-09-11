Счетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год

Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства.

Сообщается, что нарушений было выявлено на сумму в 426,2 млрд рублей.

Как отмечается, общая сумма выявленных нарушений по сравнению с 2017 годом при этом сократилась. Она снизилась на 121,1 млрд рублей, то есть на 22,1%.

По имеющейся информации, основная доля нарушений в 2018 году пришлась на использование средств федерального бюджета, оказание услуг населению госучреждениями, а также проведение госзакупок.