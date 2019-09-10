Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак совместно со своим коллегой из Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальманом провел переговоры, в ходе которых обсудили вопросы сотрудничества. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в ходе встречи также прошло обсуждение ОПЕК+.

«Обсудили актуальный статус проектов по основным направлениям сотрудничества», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК выполнили Венское соглашение в июле на 144%