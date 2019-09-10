Премьер Польши отреагировал на решение суда ЕС по газопроводу Opal

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал решение Европейского суда юстиции, ограничивающее возможности «Газпрома» по использованию газопровода OPAL, сообщает ТАСС.

По его мнению, Польша таким действием предотвращает укрепление позиций на рынке конкурента из России, потому что через время планирует стать дистрибьютором газа в Центральной и Восточной Европе.

«Мы хотим быть одновременно дистрибьютором газа и получать от этого выгоду. Поэтому для нас представляла угрозу монополистическая сила «Газпрома», которая была бы усилена, если бы не сегодняшнее решение суда ЕС», заявил Моравецкий.

Он отметил, что в результате принятого судом ЕС решения, условия для конкурирования с российским газом станут намного лучше.

Речь идет о строительстве газопровода «Балтик пайп» из Норвегии. Он будет готов через несколько лет. Он должен увеличить добычу в стране, расширить терминал СПГ в Свиноуйсьце, а также новый терминал в Гданьском заливе.

Ранее «Газпром» лишился полного доступа к Opal по решению суда ЕС.