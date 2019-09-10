Национальное конгресс-бюро приняло участие в Восточном экономическом форуме

Национальное конгресс-бюро (НКБ) при поддержке Фонда Росконгресс приняло участие в V Восточном экономическом форуме. Об этом говорится в сообщении Росконгресса.

Ключевыми вопросами Национального конгресс-бюро в рамках участия в ВЭФ стали проект «Событийный паспорт региона» и тема развития конгрессно-выставочной инфраструктуры в Приморском крае.

Комментируя итоги участия НКБ в Восточном экономическом форуме, советник президента России Антон Кобяков отметил, что Национальное конгресс-бюро является одним из эффективных инструментов продвижения инициатив по развитию региона через повышение его событийной привлекательности и драйвером развития территорий.

На площадке ВЭФ-2019 состоялась презентация Событийного паспорта региона – Камчатского края. Событийный паспорт Камчатки стал первым документом в рамках проекта, нацеленного на представление событийного потенциала российских регионов на международном ивент рынке.

Директор НКБ Алексей Калачев рассказал участникам форума о проекте и вручил первый Событийный паспорт губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину.

Основным событием деловой программы НКБ стала сессия «Инфраструктура будущего: создавая новые центры притяжения на Дальнем Востоке», организованная совместно с Торгово-промышленной палатой и Российским союзом выставок и ярмарок при поддержке Фонда Росконгресс.

Спикерами на сессии выступили директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев, врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко, заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Анатолий Бобраков и другие. Модератором сессии выступил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.