«Газпром» лишился полного доступа к Opal по решению суда ЕС
Суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии, которое давало пользоваться «Газпрому» газопроводом Opal в полной мере, передает РИА «Новости».
В пресс-службе судебной инстанции заявили, что постановление связано с нарушением принципа энергетической солидарности.
По словам главы Польского Минэнерго Кшиштофа Тхужевского, решение суда «прекращает монополию «Газпрома» в Европе», а также имеет огромное значение в связи с приближающимся договором поставки российского газа через Украину.
Он добавил, что ограничение использование трубы Opal повлечет за собой сокращение использования «Северного потока», что воспрепятствует полному отказу транзита газа через Украину.
В польской госкомпании PGNIG сообщили, что новое постановление увеличит поставку газа через Украину минимум на 12,5 миллиарда «кубов» в год.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия хочет ввести газовую директиву до запуска «Северного потока - 2».