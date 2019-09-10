«Газпром» лишился полного доступа к Opal по решению суда ЕС

Суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии, которое давало пользоваться «Газпрому» газопроводом Opal в полной мере, передает РИА «Новости».

В пресс-службе судебной инстанции заявили, что постановление связано с нарушением принципа энергетической солидарности.

По словам главы Польского Минэнерго Кшиштофа Тхужевского, решение суда «прекращает монополию «Газпрома» в Европе», а также имеет огромное значение в связи с приближающимся договором поставки российского газа через Украину.

Он добавил, что ограничение использование трубы Opal повлечет за собой сокращение использования «Северного потока», что воспрепятствует полному отказу транзита газа через Украину.

В польской госкомпании PGNIG сообщили, что новое постановление увеличит поставку газа через Украину минимум на 12,5 миллиарда «кубов» в год.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия хочет ввести газовую директиву до запуска «Северного потока - 2».