Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель

Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

По даным на 3.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла $63,09 доллара за баррель. Кроме того, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI дстигла уровня в $58,32 доллара за баррель.

Эксперты связывают такой рост с заявлением нового главы минэнерго Саудовской Аравии Абделя Азиз бен Сальман Аль Сауда о намерении продолжать ограничение добычи нефти.

Ранее сообщалось, что ЦБ снизил прогноз цены на нефть в 2019 году.