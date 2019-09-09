За два дня «Улицу Дальнего Востока» на ВЭФ посетили 40 тысяч человек

Выставку «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ, организованную Фондом Росконгресс и аппаратом полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе посетили 48 тысяч человек, говорится сообщении Росконгресса.

Выставка – одно из ярких мероприятий культурной программы Восточного экономического форума. Традиционно она является площадкой для привлечения инвесторов и обсуждения проектов.

Отмечается, что более 40 тысяч побывали на ней за последние два дня работы.

Как пояснили в Фонде Росконгресс, 7 сентября выставку посетили 10 тысяч жителей и гостей Владивостока, в том числе 3 тысячи человек из таких социальных категорий, как многодетные семьи, пенсионеры, ветераны и представители молодежных организаций. 8 сентября, когда выставка стала открытой для всех желающих, ее гостями стали более 31-й тысячи человек.

«Традиционно все регионы представили свои композиции на «Улице Дальнего Востока». Хочу отметить, что как выставка возможностей регионов она сделала еще один шаг вперед. Для регионов это уникальная возможность. Сложно представить, где еще можно презентовать регион на площадке с таким количеством стран, гостей, руководителей компаний. Ни у одного региона таких возможностей нет на Дальнем Востоке и, пожалуй, в России тоже, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Это важно, интересно», – заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Гости выставки могли познакомиться с уникальными особенностями, экономическим потенциалом, туристическими возможностями и культурными традициями Дальнего Востока.