Еврокомиссия подтвердила дату трехсторонних переговоров по газу
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил проведение 19 сентября нового раунда трёхсторонних консультаций по транзиту российского газа через Украину с участием представителей Киева и Москвы. Об этом говорится на странице в твиттере политика.
Как отмечается, пока неизвестно, кто именно будет представлять Украину на переговорах.
«Рад сообщить, что 19 сентября я приму следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу, — написал Шефчови.
Кроме того, вице-премьер уверен, что в случае прогресса переговоров рынку и потребителям будет дан сильный позитивный сигнал в преддверии зимнего сезона.
Ранее сообщалось, что глава Минэнерго Украины призвал начать переговоры по транзиту газа с Россией.