Еврокомиссия подтвердила дату трехсторонних переговоров по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил проведение 19 сентября нового раунда трёхсторонних консультаций по транзиту российского газа через Украину с участием представителей Киева и Москвы. Об этом говорится на странице в твиттере политика.

Как отмечается, пока неизвестно, кто именно будет представлять Украину на переговорах.

«Рад сообщить, что 19 сентября я приму следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу, — написал Шефчови.

Кроме того, вице-премьер уверен, что в случае прогресса переговоров рынку и потребителям будет дан сильный позитивный сигнал в преддверии зимнего сезона.

Ранее сообщалось, что глава Минэнерго Украины призвал начать переговоры по транзиту газа с Россией.