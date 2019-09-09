Российский малый и средний бизнес в рамках МАКС-2019 договорился о поставках продукции за рубеж

Компании малого и среднего бизнеса (МСБ) в рамках международного авиационно-космического авиасалона МАКС-2019 заключили свыше десятка соглашений о сотрудничестве, а также достигли договоренностей на поставку товаров, сервисов и комплектующих российским и иностранным предприятиям. Об этом «Газете.Ru» рассказали в банке ПСБ, организаторе первого в истории авиасалона коллективного стенда МСБ.

Участие в работе стенда приняло более 20 компаний малого и среднего бизнеса из числа клиентов ПСБ.

Один из экспонентов стенда, «Монитор Софт», занимающийся автоматизацией деятельности аэропортов и авиакомпаний, подписал протокол о намерениях о поставке инновационной системы «Облачный аэропорт» за рубеж. Со стороны иностранной делегации соглашение подписали Кубинская авиационная корпорация (CACSA), Кубинское предприятие по аэронавигации (ECNA), Кубинское предприятие по аэропортам и авиационным услугам (ECASA) и Кубинское внешнеторговое предприятие (Аviaimport S.A.). Интерес к продукции «Монитор Софт» также проявила американская аэронавигационная Jeppesen: стороны уже наметили план сотрудничества до конца 2019 года.

Помимо этого, на стенде МСБ состоялась торжественная передача опытной партии навигационных устройств десантирования, разработанных «Монитор Софтом», представителям Министерства обороны для тестирования в полевых условиях.

Ижевский производитель испытательного оборудования для авиационных компаний «КАМ-Инжиниринг» договорился о сотрудничестве с российскими и зарубежными компаниями, среди которых – Корейская внешнеторговая компания «Ханрён», Lakpura Enterprises из Шри-Ланки, китайская Xian Tianyuan Electro-Optical Technology.

Ряд представителей МСБ получит финансирование под свои инвестиционные программы. Так, ПСБ банк подписал соглашения о сотрудничестве с двумя петербургскими предприятиями — разработчиком систем управления, оборудования и электронной техники «Элкус», а также с «Научным центром прикладной электродинамики», поставляющим научно-техническую продукцию для военной и гражданской сферы. В рамках договоренностей банк предоставит компаниям комплексное банковское обслуживание, а также профинансирует проекты, реализующиеся в том числе в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ).

«Одной из задач нашего стенда было показать, что предприятия малого и среднего бизнеса делают для авиации, как они участвуют в реализации крупных проектов и в кооперации по ГОЗ. Такие компании производят сложную инновационную технику и комплектующие, разрабатывают программное обеспечение и поставляют на предприятия продукты питания. И, учитывая их компетенции, навыки, мы уверены, что они могут справиться с более сложными задачами, чаще участвовать в цепочке кооперации ГОЗ. Поэтому, на мой взгляд, задумка со стендом удалась: за счет участия в авиасалоне МАКС, главном авиационном форуме страны, наши клиенты смогли найти новых партнеров и повысить свою узнаваемость на рынке, что обязательно поможет им расти и развиваться в будущем», — говорит директор департамента малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.