На ВЭФ подписано соглашение о запуске нового российско-китайского акселератора

На «Территории инноваций» Фонда Росконгресс на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) было подписано соглашение о запуске нового российско-китайского акселератора.

Акселератор станет еще одним инструментом выхода отечественных компаний на рынки Китая.



Документ подписали директор Фонда технологического предпринимательства Дальневосточного федерального университета и технопарка «Русский» Дмитрий Боровиков, руководитель ассоциации «Российско-китайский центр инновационного предпринимательства» («РКЦИП») Вера Пронькина и руководитель Китайско-российского центра инновационного предпринимательства Вэй Божен.

«Благодаря географическому положению Дальневосточный федеральный университет и технопарк «Русский» станут основными площадками для старта российских инновационных проектов на китайский рынок», – отметил Боровиков.

Участвовать в проекте также будут китайские Ассоциация бизнес–ангелов и Улица стартапов Чжунгуаньцунь, куда входят 46 акселераторов.

По словам Веры Пронькиной, «РКЦИП» планирует уже в октябре 2019 года отобрать 20 проектов, которые до конца года должны начать продажи в Китае.

В долгосрочной перспективе ассоциация собирается работать с 90 проектами, 10 из которых в течение года создадут совместные предприятия и начнут продавать.