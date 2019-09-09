Минимальную цену на сигареты предложили установить в России

Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России. Об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, пишут «Известия».

По его словам, почти все легальные сигареты стоят в России более 90 рублей. Он отметил, что в таком случае минимальную цену на табак стоит установить в районе 85 рублей.

Депутат подчеркнул, что уже разрабатывается проект закона, который хотят внести в Госдуму на рассмотрение.

Катасонов добавил, что минимальная цена будет зависеть от налоговой нагрузки и пересчитываться каждые 365 дней автоматически.

Ранее россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта.