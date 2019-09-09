Немецкий детектив согласился поговорить с Малайзией о передаче сведений по MH17

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Детектив из Германии Йозеф Реш заявил, что готов поговорить с Малайзией о том, чтобы передать стране данные по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стоит отметить, что такое заявление последовало после слов премьера Махатхира Мохаммада, который захотел послушать доказательства детектива.

Однако, как уточнил детектив, он сможет передать собранные сведения после того, как правительство Малайзии через посольство или уполномоченного адвоката обратиться к ним лично.

«Чтобы (эти представители смогли) проинформировать затем малайзийское правительство о том, как все запланировано», — заключил Реш.

Ранее сообщалось, что немецкий детектив вновь обратился в прокуратуру с доказательствами по МН17.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.