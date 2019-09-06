Лукашенко намерен загрузить «Дружбу» нефтью из Польши и Прибалтики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск договаривается с Польшей и Прибалтикой о поставке нефти на нефтепровод «Дружба», по двум ниткам которого в настоящий момент проходит российская нефть в страны Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом белорусский лидер отметил, что Москва уже в курсе данной инициативы.

«Северный маршрут (поставок нефти - ред.) мы прорабатываем. Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть», — заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что при поставке европейской нефти Минск заберет используемые Россией две нитки.

«Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать, как лучше. Вот это мои требования», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» больше всех пострадала белорусская сторона.