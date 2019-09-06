Минтруд прогнозирует снижение числа бедных россиян

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума может снизиться к концу года, сообщает ТАСС.

«Полугодие этого года к полугодию предыдущего — бедность увеличилась с 12,5% до 12,7%», — заявил он на полях Восточного экономического форума.

Однако он отметил, что в министерстве ожидают, что до конца года динамика станет положительной, так как «декабрь будущего года лучше декабря предыдущего».

Ранее сообщалось, что ЦБ понизил прогноз годовой инфляции.