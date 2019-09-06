Мировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая

В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Федеральной резервной системой (ФРС) Соединенных Штатов.

Агентство считает, что неопределенность торговой политики «поднялась до уровня, невиданного с 1970-х годов». Кроме того, возникшая ситуация нанесет ущерб около 1% мирового ВВП.

Ранее сообщалось, что Китай и США договорились о возобновлении переговоров.