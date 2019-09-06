Путин спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в целом по стране

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во... Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во...
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во...
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин призвал стремиться к снижению ставок по ипотечным кредитам в России, передает ТАСС.

«Нам нужно стремиться к тому, чтобы в целом снижать ставку по ипотеке», — заявил Путин.

По мнению главы государства, реализация пилотного проекта с ипотекой в 2% для молодежи на Дальнем Востоке повлияет на то, что в целом по стране высокие ставки перестанут быть актуальны.

«Вот к чему надо стремиться, но это будет зависеть от состояния экономики в целом», — отметил Путин.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что для молодых семей на Дальнем Востоке запускается программа льготного ипотечного кредитования.