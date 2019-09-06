Путин спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в целом по стране

Президент России Владимир Путин призвал стремиться к снижению ставок по ипотечным кредитам в России, передает ТАСС.

«Нам нужно стремиться к тому, чтобы в целом снижать ставку по ипотеке», — заявил Путин.

По мнению главы государства, реализация пилотного проекта с ипотекой в 2% для молодежи на Дальнем Востоке повлияет на то, что в целом по стране высокие ставки перестанут быть актуальны.

«Вот к чему надо стремиться, но это будет зависеть от состояния экономики в целом», — отметил Путин.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что для молодых семей на Дальнем Востоке запускается программа льготного ипотечного кредитования.