Путин спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в целом по стране
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Президент России Владимир Путин призвал стремиться к снижению ставок по ипотечным кредитам в России, передает ТАСС.
«Нам нужно стремиться к тому, чтобы в целом снижать ставку по ипотеке», — заявил Путин.
По мнению главы государства, реализация пилотного проекта с ипотекой в 2% для молодежи на Дальнем Востоке повлияет на то, что в целом по стране высокие ставки перестанут быть актуальны.
«Вот к чему надо стремиться, но это будет зависеть от состояния экономики в целом», — отметил Путин.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что для молодых семей на Дальнем Востоке запускается программа льготного ипотечного кредитования.