В ЦБ назвали самых частых жертв мошеннических лотерей
close
В Центробанке рассказали, кто чаще всего становятся жертвами мошеннических лотерей, передает ТАСС.
Как заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев, это мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах.
По его словам, в таких лотереях нужно предоставлять данные своей банковской карты, при этом наиболее часто пострадавшими оказываются граждане старше 50 лет.
«Эта разводка очень простая: поучаствуй в лотерее - получишь приз», — отметил Сычев.
Однако чаще других жартвами таких схем становятся люди, имеющие отношение к силовым структурам.
По его словам, основной целью мошенников становится экономически активное население. Раньше это были в основном пожилые люди.