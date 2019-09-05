В ЦБ назвали самых частых жертв мошеннических лотерей

В Центробанке рассказали, кто чаще всего становятся жертвами мошеннических лотерей, передает ТАСС.

Как заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев, это мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах.

По его словам, в таких лотереях нужно предоставлять данные своей банковской карты, при этом наиболее часто пострадавшими оказываются граждане старше 50 лет.

«Эта разводка очень простая: поучаствуй в лотерее - получишь приз», — отметил Сычев.

Однако чаще других жартвами таких схем становятся люди, имеющие отношение к силовым структурам.

По его словам, основной целью мошенников становится экономически активное население. Раньше это были в основном пожилые люди.