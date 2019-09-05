Автор прокомментировал законопроекта о негосударственных пенсиях в 55 и 60 лет

Проект, предоставляющий право на получение негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам в возрасте 60-лет, прокомментировал один из его авторов, член думского комитета по финансовому рынку Дмитрий Скриванов, сообщают «Известия».

По его словам, данный закон даст гражданам предпенсионного возраста возможность получить финансовое фундамент в виде выплат из НПФ за несколько лет до выхода на свою официальную пенсию.

Он также отметил, что одной из целей проекта является повышение привлекательности самого института негосударственного пенсионного обеспечения и информирование россиян о его реальных механизмах и возможностях.

Отмечается, что авторами проекта выступила группа парламентариев, в состав которых также вошли руководитель думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Ранее правительство поддержало получение негосударственных пенсий в 55 и 60 лет.