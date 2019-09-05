Южная Корея хочет завершить переговоры о свободной торговле с РФ в 2020 году

Южная Корея надеется завершить переговоры по соглашению о свободной торговле с Россией в первом полугодии 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер республики Хон Намги, передает РИА «Новости».

По его словам, страны начали вести торговые переговоры в июне.

«Я надеюсь, что в первом полугодии следующего года мы сможем завершить данные переговоры. Это наша цель», — сказал Намги.

Он отметил, что заключение данного соглашения приведет к взаимному открытию рынков услуг и созданию благоприятных условий инвестирования, а также к расширению товарооборота.

Политик подчеркнул, что соглашение окажет положительный эффект на рост экономики и занятости не только в Южной Корее, но и в России.

Ранее сообщалось, что Россия и Вьетнам обсудили развитие торгово-экономических отношений.