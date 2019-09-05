Эксперты оценили решение Путина об ипотеке под 2% для дальневосточных семей

Эксперты оценили запуск программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке, сообщает РИА «Новости».

По их мнению, ипотека под 2% может сильно увеличить спрос на покупку жилья и, тем самым, повысит интерес застройщиков к Дальнему Востоку.

Так, гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко отметил, что данная программа существенно повышает доступность жилья для населения.

«Так, для среднего кредита в 2,8 миллиона рублей экономия от снижения ставки с 10,2% до 2% составит 12,7 тысячи рублей в месяц, а это достаточно серьезная сумма», - сказал он.

Однако специалисты добавили, что даже при введении такой меры проблема миграционной привлекательности этой области не будет решена. Россияне из других регионов, в большинстве своем, останутся индифферентны к этой программе.

Ранее сообщалось, что молодым семьям на Дальнем Востоке выдадут ипотеку под 2%.