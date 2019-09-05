Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию 0,2%

В России в августе зафиксирована месячная дефляция в 0,2%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Подобный показатель зафиксирован впервые с сентября 2017 года, когда дефляция составила 0,15%.

В августе в 63 субъектах потребительские товары и услуги подешевели на 0,1-0,8%. Больше всего потребительские цены снизились в Тверской области (0,8%), Чувашии и Тульской области (0,7%). В Москве цены снизились за месяц на 0,2%, в Санкт-Петербурге на 0,6%.

В девяти субъектах наблюдался прирост цен. Наибольший — в Хабаровском крае (0,4%).

Ранее Росстат во второй раз в 2019 году отметил дефляцию в России.