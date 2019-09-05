МСП Банк и Правительство Приморского края определили приоритеты для финансовой поддержки в рамках ВЭФ-2019

МСП Банк и администрация Приморского края в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) 2019 заключили соглашение о сотрудничестве в сфере формирования и использования эффективных механизмов финансовой поддержки развития субъектов МСП по приоритетным направлениям развития экономики Приморского края, в том числе туризма и сельского хозяйства. Подписи под документом поставили председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов и временно исполняющий обязанности вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко.



Подписанное на полях ВЭФ-2019 соглашение о сотрудничестве предполагает объединение усилий МСП Банка и администрации Приморского края, в том числе создание рабочей группы для решения приоритетных задач социально-экономического развития региона и укрепления его экономического потенциала.

В рамках соглашения стороны будут осуществлять сотрудничество по совместно определенным приоритетным направлениям поддержки МСП в туризме и сельском хозяйстве, обладающих высоким потенциалом роста и эффектом влияния на развитие экономики Приморского края.

Врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко по итогам подписания отметил: «Наш регион и МСП Банк подписали сейчас соглашение, которое конкретизирует нашу совместную работу. Мы взаимодействуем не только в общем для развития малого и среднего предпринимательства, но и концентрируемся на тех областях, которые сейчас важны для региона. Мы со своей стороны выдвинули предложения, коллеги из МСП Банка их рассмотрели, мы провели несколько консультаций, доказывая друг другу, что именно так будет нужно, ‒ и сейчас остановились на конкретных решениях, которые МСП Банк будет поддерживать».

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов подчеркнул: «Приморский край является для нас принципиально важным регионом. Мы стараемся выявлять те ниши, в поддержке которых нуждается регион. После обсуждения с регионом основных принципов совместной работы мы подписали соглашение, в соответствии с которым мы вместе выработаем и подходы, и продукты, и будем выстраивать свои действия так, чтобы в будущем мы смогли давать активнее наращивать объёмы финансирования».