Названы сроки интеграции России и Белоруссии

Белорусский глава минэкономики Дмитрий Крутой рассказал, что российская сторона и Белоруссия подпишут программу по интеграции уже в декабре 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам министра, глава России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подпишут соглашение и ряд договоров в начале зимы. Приблизительная дата — 8 декабря в день 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.

Крутой отметил, что подписание соглашений и программы по интеграции должны решить чувствительные вопросы. Однако в настоящее время, как заявил Крутой, у России и Белоруссии остаются спорные вопросы.

Министр добавил, что программа действий будет носить рамочный характер.

Ранее сообщалось, что Лукашенко показали программу по интеграции с Россией.