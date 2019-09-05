МСП Банк поддержит проекты на Дальнем Востоке

МСП Банк и Корпорация развития Дальнего Востока заключили соглашение о сотрудничестве в сфере формирования и использования эффективных механизмов финансовой поддержки развития субъектов МСП по приоритетным направлениям развития экономики. Подписи под документом на полях Восточного экономического форума поставили председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов и генеральный директор Аслан Канукоев.

Планируется развивать кредитование и банковское обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также для инвестпроектов в регионе.

«Суть данного соглашения – это консолидация усилий, направленных на достижение задач, которые перед нами поставлены: увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и доли ВВП в малом и среднем бизнесе. Поэтому сейчас мы стараемся максимально координировать свои действия для того, чтобы этот результат был достигнут. У нас есть абсолютно четкий план работы. Он прописан в национальном проекте развития малого и среднего предпринимательства. Дальний Восток там занимает особое место. В прошлом году мы нарастили объёмы кредитования на 62% и теперь ежегодный рост по объёму нашего присутствия на Дальнем Востоке будет увеличиваться на 25%», — сказал председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов.