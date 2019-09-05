Китай и США договорились о возобновлении переговоров
Министерство коммерции КНР проинформировало о том, что Пекин и Вашингтон договорились возобновить торговые переговоры. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно представленной информации, 13-раунд переговоров состоится в начале октября в Вашингтоне. До этого момента стороны будут поддерживать контакты, консультации в преддверии встречи начнутся в начале сентября.
«Обе стороны считают, что нужно приложить совместные усилия и предпринять практические действия для создания благоприятных условий на переговорах», — говорится в заявлении.
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