Захарова сочла фарсом возможное продление санкций ЕС против России

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на возможное продление санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что она назвала санкции заезженной пластинкой.

«Но фарс заключается в том, что все уже даже не в кулуарах, а публично, говорят о том, что это деструктивно», — сказала Захарова.

Она добавила, что это разорительно для ЕС.

Ранее политолог прокомментировал возможность продления санкций ЕС.