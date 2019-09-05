Захарова сочла фарсом возможное продление санкций ЕС против России
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на возможное продление санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что она назвала санкции заезженной пластинкой.
«Но фарс заключается в том, что все уже даже не в кулуарах, а публично, говорят о том, что это деструктивно», — сказала Захарова.
Она добавила, что это разорительно для ЕС.
Ранее политолог прокомментировал возможность продления санкций ЕС.