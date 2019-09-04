ЕС запретил импорт украинских овощей и фруктов

Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.

Причиной этого послужило вступление в силу указа, направленного на защиту стран ЕС от вредных карантинных организмов. Директива касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других овощей.

Уточняется, что согласно правилам с 1 сентября все государства, не входящие в ЕС, должны предоставить доказательства отсутствия у них перечисленных вредных организмов.

Поясняется, что Киев направил Еврокомиссии соответствующие документы, однако ответа в настоящий момент не последовало.

Ранее сообщалось, что на Украине опасаются миллиардного убытка из-за российских санкций.