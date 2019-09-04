США расширили санкции против Ирана

США расширили санкции в отношении Ирана. Об этом сообщает Минфин США, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в список ограничений включены девять физических лиц, 16 компаний и шесть судов.

Санкции введены в отношении граждан Ирана, ОАЭ, Индии и Ливана, связанных с транспортным и энергетическим сектором компаний, в том числе индийских Vaniya Ship Management Private Limited и Bushra Ship Management Private Limited, компании из ОАЭ Fourteen star Ship Management LLC.

Под ограничения также попадают шесть нефтяных танкеров, связанных с указанными в списке компаниями и Ираном.

Ранее сообщалось, что США наложили санкции на космические ведомства Ирана.