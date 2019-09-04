Послы ЕС согласовали продление антироссийских санкций

Постпреды стран Евросоюза планово согласовали продление на полгода индивидуальных санкций в отношении физических и юридических лиц России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что после всех согласований решение должно быть одобрено Советом ЕС.

Уточняется, что индивидуальные санкции против граждан России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.

Ранее сообщалось, что ЕС согласовал новые санкции против России.