Суд в Киеве дал согласие на принудительную доставку экс-главы Нацбанка на допрос

Печерский районный суд Киева позволил принудительно доставить на допрос в Госбюро расследований бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву по делу о злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Гонтарева выступит в статусе свидетеля.

Известно, что госбюро расследует дело относительно сотрудников Нацбанка, которые изменили нормы валютного регулирования с целью получения финансовой выгоды. Экс-глава украинского банка была дважды вызвана на допрос, но так и не явилась.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины подозревает соратников экс-президента Петра Порошенко по делу об отмывании доходов.