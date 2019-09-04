Путин ознакомил премьера Индии с крупнейшей в России судостроительной верфью

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили в среду судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в городе Большой Камень Приморского края.

Мощности современной судоверфи позволят строить суда ледового класса, танкеры, газовозы и морскую технику любой сложности. В этом году «Звезда» определена единственным исполнителем работ по строительству головного атомного ледокола «Лидер» мощностью 120 МВт.

«Это самый крупный атомный ледокол в мире. Этот ледокол сможет ломать льды толщиной до четырёх метров, - заявил Владимир Путин. - Принято решение о строительстве этих кораблей ледокольного класса для обеспечения круглогодичной проводки судов по северному маршруту».

«Проект ССК «Звезда» реализует консорциум инвесторов во главе с «Роснефтью», — сообщил глава НК Игорь Сечин в докладе для глав двух государств. — В настоящее время в эксплуатацию введены основные объекты первой очереди, такие как открытый достроечный стапель, блок корпусных производств и окрасочные камеры. Опережающими темпами идет строительство второй очереди».

По словам Сечина, портфель заказов ССК «Звезда» постоянно увеличивается и в настоящее время составляет 39 судов, а с учетом опционов – 59.

«Роснефть» разместила заказы на 28 судов. Сейчас в производстве – 9 судов, в том числе суда снабжения и танкеры класса «Афрамакс», работающие на газомоторном топливе и отвечающие самым последним экологическим стандартам. Сейчас идет подготовка к строительству судов-газовозов вместимостью 172 тыс. кубометров газа высокого ледового класса для работы в Российской арктической зоне. В числе потенциальных заказов: серия газовозов для проекта «Арктик СПГ-2», среднетоннажные танкеры класса MR на газомоторном топливе и самый мощный в мире атомный ледокол «Лидер», — подчеркнул глава «Роснефти».

Кроме того, Сечин доложил главе государства о готовности НК приступить к реализации проекта по строительству Дальневосточного завода по сжижению природного газа.