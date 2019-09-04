Топилин назвал сроки перехода на четырехдневную рабочую неделю

Глава Минтруда МаксимТопилин обозначил сроки перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю. Об этом он рассказал во время Восточного экономического форума, передает ТАСС.

По его словам, сокращение рабочей недели будет возможно через 40-50 лет.

Он пояснил, что процесс перехода на четырехдневную рабочую неделю — это долгий процесс.

«Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967-1968 годы. Сколько лет прошло?» — добавил Топилин.

Уточняется, что В СССР ввели пятидневную рабочую неделю в 1967 году.

Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал необходимые условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.