В МЭР предложили улучшить преференциальные режимы для инвесторов

Преференциальные режимы для инвесторов могут быть значительно улучшены с точки зрения административного управления. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом на сессии «Преференциальные режимы для инвесторов: пройденный путь и новые вызовы» Восточного экономического форума заявил замминистра экономического развития Вадим Живулин. По его словам, это позволит России стать для бизнеса одной из самых привлекательных юрисдикций.

«Эффективный, результативный и очень востребованный режим ТОР (территорий опережающего развития), как и многие другие преференциальные режимы, сегодня тоже требует настройки и дальнейшей эволюции», — отметил он.

Однако, часто приводит к тому, что начинают конкурировать не резиденты между собой за возможность оказаться на той или иной площадке и работать в том или ином регионе, районе, территории, а начинают конкурировать между собой сами режимы.

«Преференциальные режимы могут стать тем самым полигоном, где мы вполне можем предложить условия, на которые мы не можем отважиться при внедрении на территории всей страны», — заметил Живулин.