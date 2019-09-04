Правительство Британии выделит $2,4 млрд на Brexit

Министерство финансов Великобритании выделит дополнительных £2 млрд ($2,44 млрд) на комплекс мер для обеспечения выхода Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра финансов страны Саджида Джавида в ходе выступления в Палате общин британского парламента.

Глава Минфина напомнил, что в первые дни прибывания на посту он выделил £2,1 млрд ($2,6 млрд) Brexit и подготовку к выходу без соглашения.

«Мы обеспечим дополнительные 2 млрд фунтов на реализацию Brexit на следующий год», — заявил Джавид.

По его словам, благодаря данным тратам появится больше сотрудников пограничной службы, модернизируется транспортная инфраструктура

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к «жесткому» Brexit.