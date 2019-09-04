Путин указал главе «Аэрофлота» на опережающие инфляцию цены авиабилетов

Президент России Владимир Путин обратил внимание главы «Аэрофлота» Виталия Савельева на то, что рост цен на российские авиабилеты в 2019 году выше инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, глава государства переговорил на данную тему с представителем авиапредприятия перед выступлением на заседании президиума Госсовета.

»Виталий, больше инфляции - 7% рост!», — заявил Путин.

Начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова в ходе Восточного экономического форума сообщила, что с января 2019 года стоимость авиабилетов возросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Ранее сообщалось, что ФАС отреагировала на заявление о росте цен на авиабилеты.