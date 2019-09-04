Глава Минприроды оценил рост цен при «расширенной» ответственности за утилизацию мусора

«Расширенная» ответственность за утилизацию отходов, которую предлагает Минприроды, не приведет к резкому росту цен на товары, считает глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Сейчас в среднем компании платят 15% норматива утилизации. РОП может реализовываться тремя способами: cамостоятельной утилизацией отходов, привлечением контрагентов, имеющих лицензию на утилизацию, или уплата экосбора.

«На самом деле, рост цен производителей от этой меры будет не более 1-2%, так что цифрами в 15-20% роста на продукты питания нас просто пугают. В итоге РОП позволит значительно снизить финансовую нагрузку на граждан: президент поставил задачу не поднимать стоимость вывоза мусора для людей», — сказал Кобылкин в интервью «Газете.Ru».

По его словам, поднимать планку надо постепенно. Как заявил Кобылкин, поднимать плату с граждан сильно нельзя, а региональные операторы по утилизации ТБО могут не иметь достаточно средств для строительства мощностей.

«То есть на вложения в 10 млрд рублей можно получить 90 млрд рублей инвестиций в эту отрасль, тогда изменения в так называемой мусорной реформе будут заметны быстро. Это все должны понимать, в том числе люди, которые зарабатывают на нас с вами», — считает Кобылкин.