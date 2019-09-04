ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети. Об этом сообщают «Известия».

Сычев заявил, что злоумышленники взламывают аккаунт пользователя, после чего размещают посты от его имени с просьбой о помощи.

Мошенники ведут диалог с жертвами и втираются в доверие, чтобы те сами отправили деньги.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков.