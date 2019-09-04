Лихачев: правительство дорабатывает план развития Северного морского пути
Правительство РФ дорабатывает план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года, сообщил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев в ходе заседания международного общественного совета СМП. Корпорация выполняет функции инфраструктурного оператора Севморпути.
«Нами внесен в правительство инфраструктурный план развития Северного морского пути до 2035 года. Мы в рамках проектной деятельности, в рамках выполнения указа президента достаточно детально прописали всю драматургию периода до 2024 года… Еще десятилетка была рассмотрена нами с точки зрения инфраструктурных подходов, обеспечения судами, обеспечения связью, навигацией и горизонта 2035. Именно этому посвящен план, он сейчас дорабатывается в правительстве», - сказал Лихачев.
Документ был внесен в правительство России в установленные сроки в июне 2019 года. План может быть скорректирован после принятия стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года. Проект стратегии правительство должно подготовить до 1 декабря.
«Уверен, что под руководством вице-премьера Трутнева нам удастся этот план превратить фактически в план развития всей Арктической зоны», - отметил Лихачев.
Глава «Росатома» напомнил, что заключен контракт на строительство еще двух универсальных ледоколов – третьего и четвертого универсального атомного ледокола из серии 22220. Балтийский завод стал победителем торгов на строительство.
Кроме того, принято решение по финансированию в бюджете 2020-2022 годов правительством ледокола «Лидер». Напомним, первый транш средств из федерального бюджета на строительство атомного ледокола «Лидер» в размере 16,9 миллиарда рублей планируется выделить в 2020 году.
По словам Лихачева, деятельность общественного совета – это необходимая часть большого проекта по развитию Северного морского пути. В его работе принимают участие крупнейшие транспортные компании Японии, Финляндии, Дании, Швеции и других стран.
Северный морской путь начал эксплуатироваться в 1932 году. Это кратчайший путь между портами стран Западной Европы, России, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Российские власти планируют увеличить грузопоток через Севморпуть до 80 млн тонн к 2024 году. В 2017 году по трассе прошло 194 тыс. тонн грузов. На сегодняшний день самой активной страной, использующей Севморпуть, после России, является Китай.