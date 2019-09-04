ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети. Об этом пишут «Известия».

По его словам, кража денег осуществляется посредством взлома и захвата аккаунтов в социальных сетях.

Сычев уточняет, что злоумышленники берут под свой контроль доступ к странице пользователя и делают посты от его имени. К примеру, сообщение может быть просьбой о помощи.

Ранее телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков.