В Центральной России подготовлены более 200 проектов для инвесторов

В Центральном федеральном округе сформирован пакет готовых проектов для инвесторов, сообщил полпред президента в округе Игорь Щеголев в ходе сессии «Центральная Россия: новые возможности» на Восточном экономическом форуме. Для работы с привлечением инвестиций (это направление включено в KPI губернаторов) создан инвестсовет.

«Инвестсовет сформировал портфель из 208 проектов на сумму более 15 млрд долларов», — сказал Щеголев.

Портфель сформирован по 12 секторам экономики, сообщил сопредседатель инвестсовета Сергей Качаев. По его словам, средняя доходность по портфелю проектов – от 10 до 35% в зависимости от сектора инвестирования. В качестве привлекательных секторов выделены химическая промышленность, транспорт и логистика, легкая промышленность, автомобилестроение, фармацевтика, производство композитов и так далее.

Так, по направлению химической промышленности есть 12 проектов на $3 млрд с доходностью 12-16% годовых, по сельскому хозяйству – 79 проектов на $2,5 млрд с доходностью от 17 до 22%, в числе которых переработка льна и создание сети овощехранилищ.