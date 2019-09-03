The National Interest объяснил, как Трамп видит победу в торговой войне с Китаем

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Эксперты института Intellisia в китайском Гуанчжоу обратили внимание на то, что с тех пор, как президент США Дональд Трамп впервые прибегнул в санкционным ограничениям в отношении КНР два года назад, Соединенные Штаты все еще ведут торговую войну без ясных целей, стратегий и представлений о конце. Об этом пишет The National Interest.

По их мнению, американская политика в беспорядке, а Трамп все еще далек от победы. При этом определить, что является для лидера США победой невозможно, поскольку он сам не определился с тем, чего хочет. Действия Трампа не являются политикой, но он стремится изменить ход истории, который, как полагают многие, заключается в китайском доминировании. Хотя лозунг политика «Сделаем Америку снова великой» является расплывчатым, очевидно, что он намерен повсеместно противодействовать амбициям Китая.

Согласно материалу, противодействие Вашингтона и Пекина, больше похожее на смертельный поединок, реструктурирует мировую экономику. Хотя участникам рынка не нравится подрывная политика, для Трамп именно так выглядит победа.