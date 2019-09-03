В ГСС прокомментировали «Газете.Ru» ситуацию с отказом от SSJ-75

Информацию об отказе от самолета Sukhoi Superjet 75 прокомментировали «Газете.Ru» в пресс-службе компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которая входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию».

Тематика укороченной версии обновленного Суперджета остается в пуле проводимых работ по программе в целом, но не на первом месте, отметили в пресс-службе.

Работы по созданию модернизированного Суперджета предполагают создание новой «платформы» самолета, пояснили в ГСС. В частности, «это улучшенные прочностные характеристики, повышение надежности, снижение стоимости комплектующих, внедрение сервисных бюллетеней, серьезное импортозамещение».

«В этом ряду одним из направлений работы было и остается развитие линейки с точки зрения рыночного спроса. Версия SSJ75 относится к последнему блоку работ. Работы по созданию модернизированной машины, более надежной, более дешевой и импортозамещенной по ключевым агрегатам продолжаются. При этом системное и ускоренное импортозамещение признано более приоритетной задачей на текущем этапе по сравнению с укорачиванием фюзеляжа», — заявили в пресс-службе.

Решение по SSJ-75 будет приниматься с учетом дополнительных маркетинговых исследований, добавили в ГСС.

«Определяющим фактором будет наличие твердых контрактов на укороченную версию модернизированного самолета», -— заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Минпромторг отреагировал на сообщения об отказе выпуска укороченного SSJ.