Минпромторг прокомментировал информацию об отказе выпуска укороченной версии SSJ

В Минпромторге России опровергли информацию об отказе выпуска укороченной версии пассажирского самолета Sukhoi SuperJet. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя органа.

Как отмечается, в министерстве рассматривают соглашение с авиакомпанией S7 о разработке укороченного лайнера как дальнейшую перспективу.

В настоящее время Минпромторгом совместно с авиапроизводителями приступил к проекту по созданию российского двигателя ПД-8 и комплектующих изделий (34 самолетных системы и бортовое оборудование). В дальнейшем планируется разработка укороченной коммерческой версии.

Ранее сообщалось, что Россия отказалась от выпуска SSJ-75.