«Роснефть» опровергла обвинения «Транснефти»

«Роснефть» опровергла обвинения советника президента «Транснефти» Игоря Демина, которые он сделал от имени компании, по поводу направленного премьер-министру РФ обращения Герхарда Шрёдера, назвав их «неприемлемыми по сути и неуважительными по форме».

Ситуация с загрязнением магистрального нефтепровода «Дружба» хлорорганическими соединениями создала острые проблемы в обеспечении европейских потребителей качественным нефтяным сырьем и продуктами его переработки. На территории Польши и Германии, как и в России, сохраняются значительные объёмы суррогатной смеси, что создаёт как экологические риски, так и экономические проблемы для всех участников рынка.

«До сих пор, ни Деминым, ни кем бы то не было из «Транснефти», не дан внятный ответ на принципиальные вопросы, касающиеся загрязненной нефти: что стало первопричиной загрязнения; кто причастен к замене качественной нефти на суррогат; что происходит и будет происходить с 5 млн тонн суррогата поставленного вместо законтрактованной нефти; существует ли согласованный с поставщиками и потребителями план мероприятий по ликвидации последствий загрязнения нефти и предотвращению аналогичных инцидентов в будущем», — отмечает в заявлении «Роснефти».

В настоящее время имиджевые риски для России как надежного поставщика по мере оформлений неурегулируеных претензий растут, а конструктивные предложения, такие как инициатива Герхарда Шрёдера, подвергаются публичному шельмованию, отмечает НК.

Комментарий Демина «Роснефть» называет примером деструктивной позиции, когда вместо аргументов по существу в публичное пространство вбрасываются язвительные заявления, граничащие с личными оскорблениями, а по сути, - по известному в некоторых ведомствах выражению - производится отвлечение внимания на негодный объект.

«Из всего объёма пропагандистских заявлений Дёмина единственное сформулированное предложение касается только проверки нефти в пунктах сдачи её нефтяными компаниями в магистральную систему. Дёмин, как бы, забывает о пограничных переходах и морских терминалах, оперируемых самой «Транснефтью», что исключает их из системы контроля», — говорится в заявлении.

Что касается перечня претензий в адрес «Роснефти», то НК посчитала нужным заявить следующее:

высокое качество нефти, сдаваемой ПАО «НК «Роснефть» в систему магистральных трубопроводов, подтверждается актами приема-сдачи сырья, подписанными, в том числе, и представителями самой «Транснефти»;

в части комментариев Дёмина о мини-НПЗ «Роснефти» необходимо внести ясность: ни один из них не сдаёт свою продукцию (в том числе и упомянутый Дёминым мазут) в систему «Транснефти»;

смешение сырья разных производителей нефти осуществляется «Транснефтью» единолично;

в начале августа «Траснефть» публично уведомила на совещаниях в Минэнерго России, что намерена поставлять на НПЗ Центрального региона и в порт Приморск нефть с содержанием до 6 ppm. (это означает, что экспортные поставки через морской терминал Приморск будут содержать запретительные характеристики для европейских НПЗ, что приведет к очередному удару по репутации России как надежного поставщика).

«В свою очередь, мы имеем признание того, что будет продолжено смешивание загрязнённой нефти с качественным сырьем, сдаваемым в систему грузоотправителями (так называемое «компаундирование»)», — заявляет компания.