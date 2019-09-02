Кипр досрочно погасил долг перед Россией

Власти Кипра досрочно погасил перед Россией, выплатив оставшиеся €1,56 млрд. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на заявление кипрского Минфина.

Отмечается, что Никосия взяла у Москвы кредит в €2,5 млрд. евро, однако этой суммы оказалось недостаточно. Сумму должны были вернуть в 2016 году, однако Кипр попросил о реструктуризации долга, Москва пошла ему навстречу. Погашение кредита перенесли на 2018—2021 годы.

Кроме того, Россия согласилась снизить процентную ставку снизили с 4,5 до 2,5 процента годовых. Никосия выплатила кредит четырьмя траншами в 2018 и 2019 году.

Долг был погашен досрочно по сниженной ставке.

Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.