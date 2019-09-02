Российские миллиардеры разбогатели на $28,3 млрд

Российские миллиардеры в общей сложности с начала 2019 года разбогатели на $28,316 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего в рейтинге BBI представлено 500 имен богатейших людей мира, из них — 24 принадлежат российским предпринимателям.

Возглавил список самых богатых россиян совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин, его доход в этом году увеличился на $3,88 млдр (общая сумма активов составляет $23,5 млрд). На второй строчке оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с доходом в $2,85 млрд, на третьей позиции — бенефициар НЛМК Владимир Лисин с прибылью в $2,64 млрд, далее следует владелец «Северстали» Алексей Мордашов (рост на $1,35 млрд), замыкает пятерку лидеров совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (рост на $2,13 млрд).

В рейтинг также вошли Геннадий Тимченко («Новатэке» и «Сибуре»), Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), Роман Абрамович (Evraz) и другие российские бизнесмены.

Ранее сообщалось, что богатейшие люди мира потеряли более $14 млрд за день.