Санкции США против Ирана подорвали репутацию доллара, заявил Лавров

США своим запретом на торговлю с Ираном и санкциями против других государств подорвали репутацию доллара как международного платежного средства. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает РИА «Новости».

По его словам, после запрета Америки на покупку другими государствами иранской нефти, а также ограничений в оплате товаров из Ирана долларами, большинство стран и международных компаний оказались в затруднительном положении.

Ранее сообщалось, что Лавров оценил инициативу Макрона о сотрудничестве с Россией.